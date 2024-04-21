أكد نائب رئيسة مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا تحولت إلى كارثة وطنية للبلاد.

وقال كوساتشيف: "تحولت الحرب في دونباس، بفضل الجهود الحثيثة للرئيس الجديد، إلى صراع عالمي، وعلى مدى السنوات الـ5 الماضية، تضاعفت ديون أوكرانيا، وانخفض عدد السكان بنفس المقدار بالضبط".

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وأشار إلى أن زيلينسكي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع في دونباس.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني حاول بناء أيديولوجية كراهية تجاه روسيا، ولكن انتهى به الأمر إلى خلق مشاكل خطيرة طويلة الأمد للقطاعين المالي والديموغرافي في أوكرانيا.

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: نوفوستي