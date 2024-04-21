وسائل إعلام: بايدن سيخسر أصوات المسلمين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

اعتبرت قناة NBC التلفزيونية أن مسلمي الولايات المتحدة لن يدعموا الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأشارت إلى أن الكثير من الأمريكيين المسلمين كانوا غاضبين من إدارة بايدن لدعمها تحركات إسرائيل في قطاع غزة. والآن يصفون توقيع بايدن المحتمل على حزمة المساعدات لإسرائيل، والتي يتم تمريرها عبر الكونغرس، بأنها "نقطة اللاعودة" و"الكارثة المطلقة".

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وقال مدير إدارة الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية روبرت مكاو "إذا وقع بايدن على الحزمة التي تشمل المساعدات لإسرائيل، كما ينوي أن يفعل، فإن هذا القرار القاسي يمكن أن يمثل نقطة اللاعودة لعلاقة البيت الأبيض مع الجالية الأمريكية المسلمة والأمريكيين الآخرين المعارضين للإبادة الجماعية في غزة".

وأكدت NBCأن هذا الوضع يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة التي فاز فيها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020. حيث يدور الحديث في المقام الأول حول ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان.

وكان الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان رفضوا لقاء فريق حملة بايدن في يناير على خلفية الحرب في غزة، متوعدين بعدم التصويت له في الانتخابات القادمة.

المصدر: تاس