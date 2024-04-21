أفادت صحيفة The Hill، بأن السيناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن كشف لماذا تعتبر حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ودول أخرى غير مجدية للولايات المتحدة.

وقال السيناتور: "سنستمر في رهن ونهب مستقبل أطفالنا – لقد تم تخصيص أكثر من مائة مليار دولار. إننا ننفق حوالي 900 مليار دولار على الدفاع، ولكن في كل مرة عندما يتم اتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية، يتضح أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

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وأضاف السيناتور جونسون، أن الأولوية الأولى يجب أن تكون ضمان أمن الحدود، قبل إنفاق مثل هذه المبالغ.

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، وستدفع بعشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتوم.

المصدر: نوفوستي