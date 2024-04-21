قال ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن الجيش الروسي سيحقق نجاحا كبيرا في عدة اتجاهات هذا الصيف، الأمر الذي سيتسبب بالقلق الشديد لأنصار نظام كييف.

وكتب الخبير على موقع التواصل الاجتماعي Х : "في يوليو، عندما ستقوم روسيا بتدمير آخر المعدات العسكرية التي تم شراؤها لأوكرانيا بالأموال التي خصصها الكونغرس، سيتعين على أوكرانيا دفن 100 ألف جندي آخر، وعندما ستحاصر القوات الروسية خاركوف وتحرر المناطق الأخيرة من دونباس، سيدق ناقوس الخطر الجماعي كل أنصار كييف على جانبي المحيط الأطلسي".

إقرأ المزيد

وأضاف ريتر أن أنصار أوكرانيا، سيطالبون مجددا بضخ أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى كييف، وسوف يرضيهم الكونغرس حتى لا تفقد أوكرانيا أي شخص يمكنه القتال.

في وقت سابق، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف.

وخلال تعليقه، على احتفاء فلاديمير زيلينسكي بقرار مجلس النواب الأمريكي المتعلق بتخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا ، أشار بوليانسكي إلى أن هذه المساعدات الجديدة، ستدفع بعشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتوم.

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي