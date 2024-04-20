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نائب أمريكي ينتقد زميلته بزعم "نشرها الدعاية الروسية"

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نائب أمريكي ينتقد زميلته بزعم
Globallookpress Rod LamkeyKeystone Press Agency
السيناتورة الأمريكية مارغوري تايلور غرين
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أعلن النائب كين باك أنه يمكن إطلاق لقب "مارغوري موسكو" على السيناتورة الأمريكية مارغوري تايلور غرين بزعم "نشر الدعاية الروسية" من خلال معارضتها للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وقال باك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد وصلت مارغوري موسكو إلى مستوى متدن جديد. كما تعلمون، خلال الثورة الروسية، تحدث لينين عن الصحفيين الأمريكيين الذين كتبوا تقارير رائعة عن روسيا في ذلك الوقت باعتبارهم أغبياء مفيدين. ولا أعتقد حتى أن مارغوري تصل إلى هذا المستوى من الغباء المفيد هنا. إنها ببساطة تنشر الدعاية الروسية وتلحق ضررا بالغا بالسياسة الخارجية الأمريكية في هذه التصرفات".

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واقترحت غرين في وقت سابق تعديلا على مشروع القانون بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا من الولايات المتحدة، والذي بموجبه يجب على المشرعين الذين صوتوا لصالح اعتماده إلى الانضمام إلى القوات الأوكرانية.

كما أكدت غرين أن الأمريكيين يطالبون بحل سلمي سريع للنزاع الأوكراني.

المصدر: غازيتا. رو

 

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