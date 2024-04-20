بايدن يعلن إنتاج الولايات المتحدة أول 90 كغم من اليورانيوم المخصب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنتاج أول 90 كغم من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال خطاب حملته الانتخابية في واشنطن، إنه بحلول نهاية عام 2024، تخطط الولايات المتحدة لتخصيب حوالي طن من الوقود المخصب المخصص للمفاعلات النووية الأمريكية.

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وأضاف: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المصنع الواقع في جنوب أوهايو أنتج أول 200 رطل (أكثر من 90 كيلوغراما) من هذا اليورانيوم المخصب القوي".

ويذكر أن الولايات المتحدة تسعى للتخلي عن استخدام اليورانيوم المستورد من روسيا، واستبداله باليورانيوم المنخفض التخصيب الأمريكي، حيث تخطط السلطات الأمريكية لتطوير وتوسيع استخدام المفاعلات المصغرة من الجيل الجديد.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في فبراير الماضي أن قطاع الصناعات النووية الأمريكية يتوقع حظر واشنطن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا العام الجاري.

وكانت معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية قد أظهرت في فبراير الماضي بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو أقصى مستوى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.

المصدر: RT