السلطات الأوكرانية: إصابة مواقع في ميناء "الجنوبي" قرب أوديسا

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن تضرر مواقع في ميناء "الجنوبي" بالقرب من مدينة أوديسا، جراء ضربة صاروخية للقوات الروسية.

وقالت الوزارة في منشور على "فيسبوك"، يوم الجمعة: "تم استهداف موقعين في ميناء "الجنوبي"، مختصين بنقل المنتجات الزراعية".

وأضافت أن "الضربة الصاروخية دمرت مستودعات للمنتجات الزراعية التي كان من المقرر تصديرها إلى دول آسيا وإفريقيا".

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وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ 39 على مواقع البنية التحتية في موانئ مقاطعة أوديسا، حيث تم تدمير أو إصابة 215 موقعا منذ انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب في يوليو عام 2023.

يذكر أن روسيا قررت الانسحاب من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية التي تم التوصل إليها بوساطة تركيا والأمم المتحدة في 2022، على خلفية عدم تنفيذ شروطها المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأسمدة والأغذية الروسية.

المصدر: RT