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البيت الأبيض: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونغرس

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البيت الأبيض: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونغرس
Legion-Media Samuel Corum/Sipa USA
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أكد البيت الأبيض أن توريدات الأسلحة والذخيرة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف "فورا" بعد مصادقة الكونغرس على مشروع قانون حول التمويل الإضافي للمساعدات العسكرية.

وجاء هذا التأكيد على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال من الصحفيين، يوم الجمعة، بشأن موعد استئناف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

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ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت في عدد من التشريعات حول تمويل المساعدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تعثر تمرير التشريعات بهذا الشأن على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد توقفت عمليا منذ ديسمبر الماضي، بعد استنفاد الموارد المخصصة لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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