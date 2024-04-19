سياسي فرنسي: سرقة الأصول الروسية ستكلف الاتحاد الأوروبي غاليا

اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن محاولة سرقة الأصول الروسية ستكلف الاتحاد الأوروبي غاليا، واصفا الأخير بأنه "منظمة إجرامية".

وأكد فيليبو أن هذا "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسيكلف أوروبا غاليا"، معتبرا أن نوايا الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأرباح من الأصول الروسية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا هي "سرقة الأصول الروسية".

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واتهم "الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إجرامية"، وحذر من أن "الاتحاد الأوروبي، من خلال تصرفاته، سوف يدمر الأوروبيين تماما"، متسائلا: "هل سيستثمر أحد بعد ذلك في الدول الأوروبية ؟".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي لها في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الخميس بأن المفوضية تعتزم استثمار الموارد الأولى بحجم ما بين 2.5 و3 مليارات يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

ويذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد أصول روسية تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.

المصدر: تاس