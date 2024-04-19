‏الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو غارات استهدفت جنوب لبنان

نشر ‏الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارات التي استهدفت مشاع المنصوري وعيترون جنوب لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان منها عدة بنى تحتية عسكرية.

وذكر أن طائرات سلاح الجو أغارت على بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنصوري وعيترون بجنوب لبنان.

وأوضح في بيان أنه وفي وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق ثلاث قذائف من لبنان نحو منطقة يفتاح في الشمال دون وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدا أن الجيش رد بالمدفعية على مصادر النيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان، فيما قال موقع "واينت" العبري إن الغارة قتلت 3 عناصر من الحزب.

من جهته أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف ‏عند الساعة 1:00 تجمعا للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‏

المصدر: RT