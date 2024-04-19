الجيش الإسرائيلي: استهداف 3 عناصر لحزب الله بغارة على عيتا الشعب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وقال موقع "واينت" إن الغارة قتلت 3 عناصر من الحزب.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "قبل فترة قصيرة، حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيين يعملون في منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان. قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المبنى مع الإرهابيين".

بدوره، قال موقع "واينت"، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مبنى عسكريا لحزب الله كان يقيم فيه 3 إرهابيين في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وتمكن مراقبون من الكتيبة 869 من التعرف عليهم، وهاجمت طائرات سلاح الجو المبنى والإرهابيين".

وكان حزب الله أعلن اليوم أنه استهدف ‏عند الساعة 1:00 تجمعا للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‏

المصدر: RT