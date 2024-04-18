حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 18 أبريل -2024، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

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1- الساعة 00:05 استهداف قوة للعدو ‏الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها مساء الثلاثاء 16-04-2024 في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة.

2- الساعة 12:30 بعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو الإسرائيلي في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته إلى المقطع المحدد، تم استهدافهم بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة مباشرة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

3- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مؤكدة.

4- الساعة 17:20 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18:23 استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة المنارة‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

6- الساعة 21:45 استهداف ‏فريق فني للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 01:45 استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 18:20 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدتي الخيام وكفركلا.

5- الساعة 20:23 استهداف قاعدة بيت هلل (قيادة الكتيبة) بصواريخ فلق، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدتي الخيام ‏وكفركلا واستشهاد أحد المدنيين.

وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT