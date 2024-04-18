حزب الله يستهدف مقر الفرقة 91 الإسرائيلية (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني اليوم الخميس، مشاهد من عملية استهداف مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



وكانت جبهة جنوب لبنان شهدت أمس الأربعاء تصعيدا نوعيا، بعدما استهدف حزب الله مقرا في عرب العرامشة تابعا للجيش الإسرائيلي موقعا إصابات عدة في صفوفه.

وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT