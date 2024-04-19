شبه الرئيس المشارك لمجلس التنسيق لتكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف المعلومات حول الإعداد لمحاولة اغتيال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بفيلم على السيناريو الغربي.

وقال روغوف: "قصة التحضير لمحاولة الاغتيال المزعومة تذكرنا بفيلم تم تصويره على السيناريو الغربي، وهي بمثابة تحذير لزيلينسكي. أجهزة المخابرات الغربية تحب التخلص من الدمى السياسية التي لعبت بها بما فيه الكفاية. وإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء إنها تقنية غربية كلاسيكية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الغرب يحب صناعة الأفلام أولا، ومن ثم تفصيل الواقع بمقاساتها.

وقامت أجهزة الأمن البولندية والأوكرانية بتوقيف مواطن بولندي، وصفته بأنه "عميل روسي" شارك في التخطيط لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أراضي بولندا.

وأشار الأمن الأوكراني إلى أن "العميل الروسي" المزعوم تم توقيفه على الأراضي البولندية بفضل تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأوكرانية والبولندية.

المصدر: نوفوستي