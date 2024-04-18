توقيف مواطن بولندي يتهم بمساعدة الاستخبارات الروسية في التخطيط لاغتيال زيلينسكي

قامت أجهزة الأمن البولندية والأوكرانية بتوقيف مواطن بولندي، وصفته بأنه "عميل روسي" شارك في التخطيط لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أراضي بولندا.

وحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، يوم الخميس، فإن المواطن البولندي الذي تم توقيفه "كان يتعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية".

وأضاف البيان أن المتهم كان يجمع معلومات حول أمن مطار "جيشوف – ياسيونكا" في بولندا لغرض "مساعدة الاستخبارات الروسية في التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء وجوده على أراضي بولندا".

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وأشار الأمن الأوكراني إلى أن "العميل الروسي" المزعوم تم توقيفه على الأراضي البولندية بفضل تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأوكرانية والبولندية.

وقررت محكمة في وارسو حبس المتهم، بينما يستمر التحقيق معه.

ولم يعلق الجانب الروسي رسميا على الفور على تلك المعلومات.

المصدر: RT