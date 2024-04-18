 
مباشر

توقيف مواطن بولندي يتهم بمساعدة الاستخبارات الروسية في التخطيط لاغتيال زيلينسكي

أخبار العالم

توقيف مواطن بولندي يتهم بمساعدة الاستخبارات الروسية في التخطيط لاغتيال زيلينسكي
Globallookpress Handout/Ukrainian Presidential Office
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xds6

قامت أجهزة الأمن البولندية والأوكرانية بتوقيف مواطن بولندي، وصفته بأنه "عميل روسي" شارك في التخطيط لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أراضي بولندا.

وحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، يوم الخميس، فإن المواطن البولندي الذي تم توقيفه "كان يتعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية".

وأضاف البيان أن المتهم كان يجمع معلومات حول أمن مطار "جيشوف – ياسيونكا" في بولندا لغرض "مساعدة الاستخبارات الروسية في التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء وجوده على أراضي بولندا".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ضمن طرق إجلائه من أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ضمن طرق إجلائه من أوكرانيا

وأشار الأمن الأوكراني إلى أن "العميل الروسي" المزعوم تم توقيفه على الأراضي البولندية بفضل تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأوكرانية والبولندية.

وقررت محكمة في وارسو حبس المتهم، بينما يستمر التحقيق معه.

ولم يعلق الجانب الروسي رسميا على الفور على تلك المعلومات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا