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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ضمن طرق إجلائه من أوكرانيا

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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي ضمن طرق إجلائه من أوكرانيا
AFP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي ضمن إجلاءه من أوكرانيا وحوّل أموالا طائلة إلى الخارج.

وكتب أزاروف على "تلغرام": "خلال كل هذه السنوات قام زيلينسكي بتحويل الأموال التي كسبها من خلال عمليات الاحتيال والفساد إلى الخارج. هذا ما قام به صديقه القريب ومديره السابق سيرغي شيريف الذي يدير في حقيقة الأمر كل هذه الحسابات الخارجية، لأنه لا يمكن لزيلينسكي تسجيلها باسمه... كل العقارات مسجلة على حسابات شيريف أيضا".

وأشار أزاروف إلى أن زيلينسكي ضمن ظروف إجلائه من أوكرانيا منذ أمد وأن البريطانيين على الأرجح أعطوه ضمانات معينة.

وقال: "مع الأخذ بعين الاعتبار نطاق الجرائم التي ارتكبها زيلينسكي، كان من الضروري أن يضمن طرق خروجه".

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي عن إقالة عدد من مستشاريه بمن فيهم سيرغي شيريف "لضرورة تحسين أداء إدارته".

المصدر: نوفوستي

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