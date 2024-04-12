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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا يثير تذمّر الجيش والمواطنين

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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا يثير تذمّر الجيش والمواطنين
RT
نتائج التصويت على قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، 11 أبريل 2024
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن قانون التعبئة الذي تبناه البرلمان الأوكراني أمس الخميس، لا يرضي الجيش وسيؤدي إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين.

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وكتب أزاروف على "تلغرام": "تمكن زيلينسكي من فرض مشروع القانون لتوسيع نطاق التعبئة، وهو ما لا يرضي الجيش والأوكرانيين على حد سواء. القانون لا يمنح العسكريين أي إجازات أو تسريح كما يلزم بإرسال الرجال إلى الموت عبر التعبئة الشاملة والشديدة".

وتبنى البرلمان الأوكراني أمس الخميس قانونا يشدد إجراءات التعبئة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن القانون سيؤدي إلى تعبئة مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال.

وأشارت إلى أن مشروع القانون كان يضم بنودا حول تسريح العسكريين الحاليين، الأمر الذي كان يطالب به العسكريون وأقرباؤهم، لكن حذف منه هذا البند قبيل التصويت النهائي عليه.

المصدر: تاس

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