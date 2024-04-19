مسؤول أوروبي: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

قال مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي سيتم توجيهها ضد التحايل على العقوبات الحالية.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "نعمل حاليا في مجال صياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستستهدف مكافحة التحايل على القيود السارية وستشمل عقوبات ضد أولئك الذين يتحايلون عليها بالفعل".

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وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيناقش في 22 أبريل، مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا.

وشدد على أنه لا يمكن الآن ضمان صدور قرار في الشأن.

وقال المسؤول: "أنا متأكد من أن الوزراء سيناقشون هذه القضية يوم الاثنين (22 أبريل)، لكن لا يمكنني القول إنه سيتم اتخاذ قرار".

يذكر أنه في إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

بعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية التحدث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستلقى ردا مناسبا من روسيا.

المصدر: تاس