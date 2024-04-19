روما: ندعو الجميع إلى توخي الحذر لتجنب أي تصعيد

دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي يستضيف اجتماعا لنظرائه من مجموعة السبع، إلى "وقف التصعيد" بعد تقارير أفادت بأن "إسرائيل نفذت ضربة على إيران" فجر اليوم الجمعة.

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وقال تاياني لمحطة "راي" التلفزيونية من جزيرة كابري الإيطالية، حيث تستضيف روما اجتماعا بين وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: "ندعو الجميع إلى توخي الحذر لتجنب أي تصعيد".

وأضاف :"سنتابع التطورات وسنتحدث عنها مع زملائنا في مجموعة السبع"، مشيرا إلى أن "مجموعة الـ7 تريد "تهدئة مطلقة" في الشرق الأوسط".

وأكد أنه "ستتم مناقشة الوضع الإيراني" في محادثات اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية مجموعة الـ 7 الضربة الإسرائيلية على إيران في اجتماع سيعقد اليوم في إيطاليا، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية تابعة للجيش الإيراني في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دفاعات إيران الجوية أسقطت 3 مسيرات وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم.

وأكدت مصادر إيرانية أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم استهدفها غير صحيح.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران النووية حسبما نقلت قناة "سي أن أن".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

المصدر: أ ف ب+RT