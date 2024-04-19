كوليبا: لا توجد لدينا خطة بديلة في حال غياب المساعدات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف لا تمتلك خطة بديلة في حال عدم حصولها على مساعدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة، وأنه أبلغ نظيره الأمريكي بذلك ونال تأييده

وقال كوليبا في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الخميس: "آخذا بعين الاعتبار المصير الصعب لمشروع القانون (الأمريكي حول دعم أوكرانيا)، دعهم يتفقون عليه. وأنا كنت أتحدث دائما أننا لسنا بحاجة إلى خطة "ب"، لأن خطة "آ" هي الاتفاق على القرارات، وليس القرارات النصفية".

وتابع كوليبا: "أنا قلت لوزير الخارجية (الأمريكي) إنه لا توجد لدي خطة "ب"، ويجب تحقيق خطة "آ"، وهو أيدني في ذلك، لكن هناك معارك كانت ولا تزال دائرة حول هذه الوثيقة، ولذلك دعونا ننتظر صدور القرار".

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وكان وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو قد تحدث في وقت سابق عن وجود ما يسمى بـ"خطة ب" لدى أوكرانيا في حال عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تقديم المساعدات لكييف.

وحسب وزير المالية، فإن هذه الخطة تتمثل في التوجه إلى دول مجموعة السبع بطلب زيادة المساعدات لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في تشريع جديد حول تمويل المساعدات لأوكرانيا، وذلك في أعقاب أشهر من تعثر أي مبادرات متعلقة بالتمويل الإضافي بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

المصدر: نوفوستي