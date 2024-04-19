مدير الـ "سي آي إيه": "داعش" الجهة الوحيدة المسؤولة عن هجوم "كروكوس" الإرهابي

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن تنظيم "داعش" هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" التجاري بضواحي موسكو، مبرئا أوكرانيا

وقال بيرنز، يوم الخميس، تعليقا على الرواية حول ضلوع أوكرانيا في الهجوم: "لا، المسؤول عن ذلك هو "داعش".

وتابع: "نحن، الحكومة الأمريكية، قدمنا معلومات استخباراتية دقيقة إلى حد كاف للاستخبارات الروسية بشأن ما رأينا أنه هجوم إرهابي وشيك لـ"داعش" ضد مركز ترفيهي كبير في موسكو".

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وأضاف: "يجب توجيه الأسئلة إلى الأجهزة الروسية لماذا لم تبد اهتماما أكبر بذلك ولم تتخذ الإجراءات بهذا الشأن".

وشكك بيرنز في أن منفذي الهجوم حاولوا الهروب إلى أوكرانيا بعد العملية، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تتناقض مع ما تحدثت عنه السلطات الروسية.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح.

المصدر: تاس