باتروشيف: التحقيق كشف أن منفذي اعتداء "كروكوس" كانوا على ارتباط وثيق بنازيي أوكرانيا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن التحقيقات في هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو كشفت ارتباط منفذيه المباشر بنازيي أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يفلت أحد منهم من العقاب.

وقال في اجتماع حول أمني: "كشف التحقيق وجود رابط وثيق بين مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي ونازيي أوكرانيا".

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ووصف باتروشيف الهجوم الإرهابي على كروكوس بأنه كان "مثالا حيا على اللاإنسانية، والكراهية الشرسة التي يكنها هؤلاء لروسيا".

وأكد حتمية عقاب مرتكبي هذا الهجوم الدموي الوحشي والمتواطئين معهم ومنظميه وغيرهم من المتورطين، بغض النظر عن أماكن تواريهم ومدى محاولتهم طمس آثار الجريمة.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أشار باتروشيف وقوع 19 هجوما إرهابيا في مناطق شمال غرب روسيا خلال العام وإحباط 27 هجوما، داعيا إلى تكثيف العمل لحماية مناطق شمال غرب روسيا من الإرهابيين والمخربين.

وأكد أن محاولات النازيين الجدد شن أنشطة تخريبية وإرهابية كثرت في روسيا.

ولفت إلى أن نظام كييف الإجرامي بعد بعد فشله في ساحة المواجهة، تعمد بدعم من الأنغلوسكسونيين وأتباعهم وبالتنسيق المباشر معهم، ارتكاب أعمال تخريبية ضد الأهداف المدنية والمدنيين في روسيا.

ووقع هجوم "كروكوس" مساء 22 مارس الماضي وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس