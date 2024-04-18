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إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها
Legion-Media Lev Radin/Pacific Press
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وقال كاتس: "اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة "الهولوكوست" وبعد الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" سيكون بمثابة مكافأة على الإرهاب. أشكر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد هذا الاقتراح المخزي".

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وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على "حماس" وإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء االخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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