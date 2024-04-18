سي إن إن: تشاد تهدد واشنطن بفسخ الاتفاقية العسكرية معها

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن حكومة تشاد وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة، هددت فيها بإلغاء الاتفاقية حول وجود القوات الأمريكية على أراضي البلاد دون المطالبة مباشرة بالمغادرة

وقالت مصادر لـ "سي إن إن"، يوم الخميس، إن الرسالة تم توجيهها إلى الملحق العسكري الأمريكي في تشاد الأسبوع الماضي.

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الرسالة لم تتضمن مطالبة مباشرة بمغادرة القوات الأمريكية، لكنها هددت بإلغاء الاتفاقية حول وضع القوات التي تحدد شروط وجود القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية فرنسية في العاصمة نجامينا.

وأشارت المصادر إلى أن الرسالة خصت فريق العمل للعمليات الخاصة الموجود في القاعدة العسكرية المذكورة.

إقرأ المزيد

وتقول مصادر "سي إن إن" إن الرسالة كانت من رئيس أركان القوات الجوية التشادية إدريس أمين، وإنها لم توجه عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ورجحت المصادر أن توجيه الرسالة قد يمثل "تكتيك المفاوضات" من أجل تحسين شروط الاتفاقية.

ويشار إلى أن العدد الدقيق للعسكريين الأمريكيين الموجودين في تشاد مجهول، لكنه يقل عن 100 فرد، حسب أحد المسؤولين.

ويأتي ذلك بعد شهر تقريبا من إعلان السلطات العسكرية في النيجر المجاورة عن إلغائها الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي كانت تسمح بوجود العسكريين الأمريكيين على أراضي البلاد.

المصدر: "سي إن إن"