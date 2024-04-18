أردوغان يتعهد بمنع إسرائيل من خلط الأوراق و"إخفاء همجيتها" في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل في محاولاتها خلط الأجندة وإخفاء همجيتها في غزة.

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة، قائلا: "نؤكد على ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل، في محاولاتها خلط الأجندات والملفات، وإخفاء همجيتها في غزة".

وأضاف: "واحدة من أكبر المجازر في القرن الأخير، تحدث ومستمرة في غزة منذ 195 يوما، ويجب علينا بذل المزيد من الجهود لوقفها.. رأينا أن الدول الغربية، يمكنها الاعتراض بصوت واحد ضد الرد الإيراني، ويتعين على الجهات الفاعلة نفسها أن تقول الآن لإسرائيل بصوت واحد: توقفي".

وشدد أردوغان على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واتخاذ خطوات فورية بعد ذلك لتنفيذ حل الدولتين".

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وذكر أردوغان: "لقد ناقشنا الخطوات التي يمكن اتخاذها بوجه الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إذ أن 34 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، قد قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 75 ألفا من إخوتنا الفلسطينيين المدنيين، كما أقمنا العلاقات الصادقة مع القارة الإفريقية، لتعزيز تصميمنا على مكافحة الظلم في العالم، وخاصة في غزة، ونعرف حساسية إخواننا الأفارقة تجاه القضية الفلسطينية، والظلم الحاصل فيها للعالم أجمع".

بدورها، قالت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن، إن بلادها تدعم جهود تركيا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية ودعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

هذا ودعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على وقف عمليتها في غزة والانسحاب من القطاع الذي يشهد ظروفا مأساوية مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT