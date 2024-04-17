أردوغان: "حماس" حركة نضال ضد إسرائيل وسأواصل الدفاع عن قضية فلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلته الدفاع عن قضية فلسطين، مشددا على أن "حماس" "حركة نضال ضد إسرائيل وليست منظمة إرهابية".

وقال أردوغان في كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء: "ما كنت سأقول هذا ولكنني سأقوله، لا أحد أيا كان يستطيع أن ينتقد موقفنا في مسألة فلسطين".

وأضاف: "حياتنا قضيناها في قضية فلسطين، ولسنا كمن يبرر الاستيطان، أو لم يسمع بقضية فلسطين قبل 7 أكتوبر".

وأشار إلى أنه: "في الوقت الذي لم يتحدث فيه العالم، خرجنا وقلنا إن حركة "حماس" ليس منظمة إرهابية"، معتبرا أن "حماس" "حركة نضال ضد الاحتلال تماما كما كانت حركات التحرر في الأناضول سابقا".

وأردف: "نعلم أنه سيكون هناك ثمن لما نقوله، ولكننا لن نخضع لهذه الحملات".

وشدد الرئيس التركي: "حتى لو بقيت وحدي كرجب طيب أردوغان في هذا الطريق، سأواصل الدفاع عن قضية فلسطين، وسأبقى صوتا لإخواننا في فلسطين".

وقال في كلمته: "دولة الإرهاب إسرائيل، ترتكب التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "تنفذ إسرائيل هذه المجازر بتبجح ووقاحة، بسبب الدعم الغربي الذي حصلت عليه، وهناك 14 ألف طفل بريئ قتلوهم، هؤلاء تجاوزوا جرائم النازية بكثير".

وكشف أردوغان: "في نهاية الأسبوع سأستضيف (قائد قضية فلسطين)".

وذكر الرئيس التركي في وقت سابق أن بلاده تحتل المركز الثاني بين الدول الأكثر إرسالا للمساعدات إلى غزة في العالم، وأن حجم المساعدات التي أرسلتها بلغ 45 ألف طن.

المصدر: RT