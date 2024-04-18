واشنطن: لن ندعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة لا تنوي التصويت لصالح مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال باتيل في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ستصوت ضد مشروع القرار الذي اقترحه مجلس الأمن".

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ومن جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة". وأضاف: "نحن مقتنعون بأن الاعتراف بوضع فلسطين المتساوي مع إسرائيل سيسهم في حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما نقل موقع Axios عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

ويؤكد الموقع أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، إذ أن الفيتو الأمريكي على مثل هذا القرار، خاصة على خلفية الصراع في قطاع غزة، من شأنه أن يسبب انتقادات حادة لبايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بما في ذلك من جانب بعض مؤيديه.

وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي