نيبينزيا لمجلس الأمن: أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به هو قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس ملزم هنا والآن بدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

وقال نيبينزيا: "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".

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وأشار إلى أن فلسطين قطعت شوطا طويلا ومؤلما في هذا الاتجاه، وحصلت على صفة دولة مراقب لدى الأمم المتحدة منذ عام 2012 وليست عضوا في المنظمة.

وأضاف أنه "لم يتبق سوى خطوة واحدة لاتخاذها للحصول على العضوية الدائمة، ونحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية".

وتابع: "نحن مقتنعون بأن الاعتراف بوضع فلسطين المتساوي مع إسرائيل سيسهم في حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وعبرت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

المصدر: نوفوستي