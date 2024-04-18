مصرع قائد الجيش الكيني وتسعة ضباط كبار في تحطم مروحية غرب البلاد

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط لقوا مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو: "اليوم عند الساعة 14:20، عانت أمتنا من حادث طيران مأساوي.. ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا".

إقرأ المزيد

وأوضح أن "الحادث تسبب أيضا بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية".

AFP

هذا وذكرت صحيفة "ذي ستاندرد" الكينية في وقت سابق، نقلا عن السلطات أن "مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية تحطمت واشتعلت فيها النيران في منطقة إلجيو ماركويت غرب البلاد".

المصدر: "أ ف ب"