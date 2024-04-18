الرئيس الكيني يعقد اجتماعا طارئا إثر تحطم مروحية على متنها وزير الدفاع

عقد الرئيس الكيني ويليام روتو اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بعد تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد قوات الدفاع فرانسيس أوغولا وسبعة عسكريين آخرين.

ونقل تلفزيون "سيتيزن": "تعرض قائد قوات الدفاع فرانسيس أوغولا لحادث مروحية، وكان معه سبعة جنود آخرين، ولم يتم تحديد سبب الحادث بعد، ويعقد الرئيس ويليام روتو حاليا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي".

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وفي وقت سابق كانت صحيفة "ذي ستاندرد" الكينية قد ذكرت نقلا عن السلطات أن مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية تقل ثمانية أشخاص تحطمت واشتعلت فيها النيران في منطقة إلجيو ماركويت غرب البلاد.

ويجري التحقيق في سبب الحادث، و لا ذكر لتفاصيل حول وضع قائد الجيش.

المصدر: نوفوستي