بريطانيا توسع قائمة عقوباتها على إيران بإضافة 13 بندا جديدا

أفادت أنباء بأن الحكومة البريطانية، قامت بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد إيران. وتمت إضافة 13 بندا جديدا، للعقوبات السابقة.

وتشمل العقوبات الجديدة العديد من الأفراد، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.

إقرأ المزيد

يوم أمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون مجموعة السبع إلى تبني "عقوبات منسقة"جديدة على إيران عقب هجومها نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، وذلك قبيل اجتماع مع نظرائه في التكتل الغربي في إيطاليا الخميس.

وفي مساء الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي لافتة إلى أنها "تتوقّع" أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريبا.

المصدر: وكالات