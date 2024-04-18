دونيتسك: القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مستشفى ومركز نقل الدم بمدينة غورلوفكا

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت قذائف هيمارس لقصف مستشفى ومركزا لنقل الدم وفقا للمعلومات الأولية.

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جاء ذلك وفقا لما نشره بوشيلين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية "قصفت وسط مدينة غورلوفكا، واستهدفت المستشفى ومركزا لنقل الدم. ونتيجة لذلك أصيب 8 مدنيين بينهم طفل. وبحسب البيانات الأولية فقد استخدم العدو راجمات هيمارس. ولا زالت تردنا معلومات بشأن تبعات القصف".

المصدر: تاس