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ماسك: كان من السهل التنبؤ بهزيمة أوكرانيا

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ماسك: كان من السهل التنبؤ بهزيمة أوكرانيا
AFP
إيلون ماسك
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قال إيلون ماسك إن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع الجيش الروسي كان من السهل التنبؤ بها.

وكتب ماسك على موقع(X) يوم الأربعاء: "كان من السهل التنبؤ بهذا. في الواقع، لقد توقعته".

وسبق أن قال ماسك إن وضع أوكرانيا على الجبهة يزداد سوءًا كل يوم؛ لتجنب ذلك، كان من الضروري إبرام اتفاق سلام قبل عام.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla مرارًا وتكرارًا لصالح حل الصراع في أوكرانيا من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهو ما انتقدته كييف.

وذكر ماسك أيضًا أن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف وإطالة أمد الصراع لن يساعدا أوكرانيا.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر أن المشكلة الحقيقية في الأزمة الأوكرانية بأن الولايات المتحدة لا تفكر حتى في خيارات إنهاء الصراع بأوكرانيا، وإنما تنتهج سياسة "الحرب الأبدية".

المصدر: تاس

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