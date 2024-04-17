الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد أهداف "لحزب الله" في بعلبك

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو شنت هجمات على بنية تحتية كبيرة يستخدمها نظام الدفاع الجوي لـ "حزب الله" شمال بعلبك.

وجاء في بيان الجيش: "في وقت سابق من هذا المساء، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية إرهابية كبيرة لحزب الله يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع للمنظمة الإرهابية في شمال بعلبك".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، نفذ جنود الجيش الإسرائيلي منذ فترة قصيرة ضربة بهدف إزالة تهديد وشيك في منطقة كوكبا".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على ضفتي الحدود يوم الأربعاء، بشكل غير مسبوق نوعيا، حيث أدى رد الحزب على الاغتيالات الإسرائيلية لقيادييه، إلى إصابة 18 إسرائيليا بجروح، جراء استهداف مركز مستحدث للجيش بطائرة مسيرة انقضاضية، قبل أن ترد إسرائيل بمروحة واسعة من القصف استهدفت بلدات جنوبية عدة.

أسفر قصف "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل، إلى إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

واعترف الجيش الإسرائيلي أنه "نتيجة عمليات الإطلاق أصيب ستة جنود بجروح بالغة الخطورة، في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وإبلاع عائلاتهم".

المصدر: RT