الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 14 جنديا بينهم 6 بحالة خطيرة في قصف "حزب الله" لمنطقة عرب العرامشة

أسفر قصف "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل، إلى إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

وأقر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع ومسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة في شمال إسرائيل".

واعترف أنه "نتيجة عمليات الإطلاق أصيب ستة جنود بجروح بالغة الخطورة، في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وإبلاع عائلاتهم".

وأوضح الجيش أنه ردا على هذا الهجوم استهدف مبنى عسكري في عيتا الشعب ادعى أن القذائف أطلقت منه نحو عرب العرامشة، كما أغار على "مبان عسكرية وبنية تحتية" في منطقتي الناقورة ويارين في الجنوب اللبناني.

وأعلن "حزب الله" في بيان أن هجومه ياتي "ردا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".

وأشار "حزب الله" إلى أن مقاتليه قصفوا "مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

وواصل "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، فيما شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع لبنانية، استهدف من خلالها ما زعم أنها "مصادر نيران" و"مجموعات مسلحة".

المصدر: RT