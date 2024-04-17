إصابة 6 جنود إسرائيليين في عرب العرامشة بصاروخ أطلق من لبنان (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي وأدى لإصابة 6 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة خطيرة.

وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي، وأصابت إحداها بشكل مباشر المركز المجتمعي في عرب العرامشة، حيث أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنه تم إطلاق مروحيات عسكرية إلى مكان الحادث .

وحسب المعلومات فإن أضرارا لحقت بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بإنقاذ الجرحى.

مشاهد للحظات الأولى بعد سقوط صاروخ على مبنى في عرب العرامشة.

وأعلن "حزب الله" في بيان أنه "ردا على اإغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

المصدر: RT