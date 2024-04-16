"استهداف مقرات قيادة ومواقع وجنود ".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 16 أبريل 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 14:25: شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في قاعدة بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح.

2- الساعة 15:40: استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

3- الساعة 17:45: استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏

4- الساعة 16:15: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 16:45: استهداف قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال.

6- الساعة 19:25: استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:30: من مساء الاثنين 15 أبريل 2024، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 19:30: استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين.

3- الساعة 20:10: استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين".

وكان قد أكد الجيش الإسرائيلي أمس، سقوط طائرتين مسيّرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.، في حين استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على الطريق العام لبلدة عين بعال جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى أيضا.

المصدر: RT