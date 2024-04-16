مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عين بعال جنوبي لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على طريق العام بلدة عين بعال جنوب لبنان، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابات.

وحسب المعلومات الواردة فإن الغارة أدت إلى مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين.

غارة إسرائيلية سيارة على طريق داخلية في #عين_بعال باتجاه عيتيت في #قضاء_صور#جنوب_لبنانpic.twitter.com/lMgAuCViGr — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_7) April 16, 2024

يتبع..