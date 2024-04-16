إسرائيل.. إصابات جراء سقوط مسيّرتين أطلقتا من لبنان (فيديو + صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن المسيرتين كانتا مفخختين وقد دخلتا إلى منطقة بيت هليل وكريات شمونة، وانفجرت إحداهن مما أدى إلى وقوع 3 إصابات على الأقل.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي الخبر، قائلا إن طائرتين مسلحتين عبرتا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وانفجرتا في منطقة بيت هليل، مشيرا إلى أن الحادث قيد المراجعة.

وقال "حزب الله" في بيان: "‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‌‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-‌‏04-2024 هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح".

المصدر: RT