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موظفون في "غوغل" يتظاهرون رفضا للعمل مع إسرائيل (صور + فيديو)

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" بعد أن نظموا اعتصاما احتجاجيا على التعاون بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الإسرائيلية.

ونظم موظفو حركة No Tech For Apartheid اعتصاما لمدة 10 ساعات في مكاتب Google في نيويورك وكاليفورنيا.

وخلال الاحتجاج، استهدف النشطاء مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، وسط خلاف حول عقد بقيمة مليار دولار مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الشرطة باعتقال تسعة متظاهرين.

وكتبت المتحدثة باسم المجموعة الاحتجاج، جين تشونغ، في منشور على منصة "إكس": "غوغل تأمر باعتقال عمالها بسبب الاحتجاج".

وأظهر مقطع فيديو مباشر للحادث الذي وقع في مكتب "غوغل" في كاليفورنيا، عامل أمن يخبر المتظاهرين بأنهم قد تم وضعهم في "إجازة إدارية"، بينما يحذرهم أيضا من التعدي على ممتلكات الغير.

وتظهر لقطات أخرى ضباط شرطة كاليفورنيا وهم يدخلون المكتب ويسألون المتظاهرين عما إذا كانوا يرفضون المغادرة قبل أن يتم إخراجهم مكبلي الأيدي. ويظهر مقطع فيديو منفصل من مكتب "غوغل" في نيويورك أيضا اعتقال المتظاهرين.

وتمثل هذه الاحتجاجات تصعيدا في الخلاف بين العاملين في مجال التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين حول عمل شركة "غوغل" في إسرائيل.

المصدر: RT

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