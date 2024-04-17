موظفون في "غوغل" يتظاهرون رفضا للعمل مع إسرائيل (صور + فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" بعد أن نظموا اعتصاما احتجاجيا على التعاون بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الإسرائيلية.

ونظم موظفو حركة No Tech For Apartheid اعتصاما لمدة 10 ساعات في مكاتب Google في نيويورك وكاليفورنيا.

وخلال الاحتجاج، استهدف النشطاء مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، وسط خلاف حول عقد بقيمة مليار دولار مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الشرطة باعتقال تسعة متظاهرين.

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza



LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDzpic.twitter.com/vCkInh0769 — No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024

وكتبت المتحدثة باسم المجموعة الاحتجاج، جين تشونغ، في منشور على منصة "إكس": "غوغل تأمر باعتقال عمالها بسبب الاحتجاج".

وأظهر مقطع فيديو مباشر للحادث الذي وقع في مكتب "غوغل" في كاليفورنيا، عامل أمن يخبر المتظاهرين بأنهم قد تم وضعهم في "إجازة إدارية"، بينما يحذرهم أيضا من التعدي على ممتلكات الغير.

UPDATE: Google orders arrests against its workers for protesting labor conditions and against the company's $1B contract with Israel. https://t.co/FI1wrYyf6tpic.twitter.com/PzQkzF3OGp — jane chung (@orientaljanedoe) April 17, 2024

وتظهر لقطات أخرى ضباط شرطة كاليفورنيا وهم يدخلون المكتب ويسألون المتظاهرين عما إذا كانوا يرفضون المغادرة قبل أن يتم إخراجهم مكبلي الأيدي. ويظهر مقطع فيديو منفصل من مكتب "غوغل" في نيويورك أيضا اعتقال المتظاهرين.

BREAKING— ARRESTS OF GOOGLE WORKERS BEGIN IN NYC



WE WILL CONTINUE TO ORGANIZE@ThomasOrTK YOU ARE A GENOCIDE PROFITEER



DROP PROJECT NIMBUS NOW



NO TECH FOR GENOCIDE pic.twitter.com/pxBgLQUuD7 — No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 17, 2024

وتمثل هذه الاحتجاجات تصعيدا في الخلاف بين العاملين في مجال التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين حول عمل شركة "غوغل" في إسرائيل.

المصدر: RT