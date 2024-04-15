بالفيديو .. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسر "غولدن غايت" في سان فرانسيسكو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإغلاق مجموعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين جسر "غولدن غايت" في مدينة سان فرانسيسكو.

وتجمع الاثنين متظاهرون مؤيدون لفلسطين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما تسبب بإغلاق جسر "غولدن غايت" الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب في القطاع.

Second protest completely blocks Golden Gate Bridge traffic into and out of San Francisco https://t.co/3jnrxfsN0V via @KPIXTV JUST HORRIFIC! Where's the Cops Stopping a few ANTI USRAEL ANTI AMERICA PRO HAMAS IRAN Thugs Which held Up Traffic miles Long On BRIDGES in CALIF-INSANITY — METSMAMA (@glick_laurie) April 15, 2024

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

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ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى إلى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".

وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو الاثنين، وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس.

وعدد الموقع الالكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وكتب المنظمون على موقعهم "في كل مدينة سنركز على نقاط الإنتاج والتنقل بهدف إحداث أكبر تاثير اقتصادي ممكن".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: RT + أ ف ب