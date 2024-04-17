شويغو يطلع على نماذج جديدة من الأسلحة والروبوتات القتالية والطبية (فيديو)

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نماذج جديدة من الأسلحة والآليات والمعدات التقنية العسكرية عرضتها 18 مؤسسة صناعية عسكرية روسية في مجمع "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات.

واطلع شويغو على سير تطوير المجمعات الآلية وأنظمة الأسلحة المتقدمة، واستمع إلى تقارير حول التطورات العلمية والتقنية الجديدة في مجال الدفاع الجوي ولوجستيات الجيش الروسي.

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وعاين الوزير أكثر من 30 نموذجا من المعدات الحديثة شملت مركبات روبوتية متعددة الأغراض لنقل الإمدادات وإجلاء الجرحى، ومجموعة من المنصات الروبوتية متعددة الوظائف المثبتة على هيكل مدولب أو مجنزر.

وأشار شويغو إلى أن "المجمع الروبوتي الطبي الميداني" مطلوب بشدة في منطقة العملية العسكرية الروسية، وأصدر تكليفا للمطورين بتركيز الجهود على تحسينه وتطوير أدائه قبل إدخاله الخدمة وزيادة إنتاجه بكميات كبيرة.

وشدّد شويغو على أن "مثل هذه المركبات يجب أن تدخل إلى تشكيلات القوات في أسرع وقت ممكن ويجب أن تكون بأسعار مقبولة قدر الإمكان".

كما أصدر تعليماته بتجهيز روبوت للدعم الناري وحماية المنشآت وإجلاء الجرحى، كما اختبر شخصيا إحدى العربات الخاصة وتفحص أداءها في القيادة.

المصدر: RT