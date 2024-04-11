روسيا.. اختبار روبوت عسكري جديد متعدد المهام (فيديو)

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات من الجيش الروسي التي تشارك في العملية الخاصة بدأت مؤخرا باختبار روبوت عسكري جديد متعدد المهام.

وتبعا للصحيفة فإن الروبوت الجديد يمكن التحكم به عن بعد، كما يمكنه الحركة بسرعة 20 كلم، ونقل حمولة بوزن 150 كلغ لمسافة 12 كلم، ويصعب رصده من قبل القوات المعادية لأبعاده الصغيرة.

وأظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم عناصر من الجيش الروسي بتجميع أجزاء هذا الروبوت، ويخضعونه لأقسى الاختبارات، كما ظهر في الفيديو أن الروبوت قادر على المناورة بشكل ممتاز والالتفاف بمكانه.

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وأشار كبير المختصين في علوم الكهرباء في وحدة "كاماز" التابعة للجيش الروسي إلى أنه تم تصنيع 8 روبوتات جديدة من النوع المذكور، 5 منها قيد التشغيل.

ومن المفترض أن يستخدم الروبوت الجديد لنقل المؤن والذخائر لوحدات الجيش الروسي في ساحات المعارك، كما يخطط مطوروه لتعديله وتجهيزه بأسلحة صغيرة ليستعمل كروبوت قتالي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا