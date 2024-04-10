"كلاشينكوف" تختبر سفينة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها بدأت باختبار سفينة جديدة، تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"أجرى المختصون في حوض ريبينسك لبناء السفن اختبارات على سفينة Haska-10، هذه السفينة التي تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية تم تطويرها في إطار المشروع 03660".

وأضاف البيان:"تم اختبار السفينة على الجليد الموجود في سد ريبينسك، وتمكنت السفينة من تنفيذ مناورة ابتعدت فيها عن الشاطئ وعادت إليه، وتحركت بسرعة وصلت إلى 30 عقدة".

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بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وكشفت عنها لأول مرة خلال منتدى "الجيش-2020، وأشارت شركة "كلاشينكوف" إلى أنها تخطط لتصنيع عدة سفن من هذا النوع.

يبلغ طول السفينة 23.7 م، وعرضها 13.6 م، ويمكنها حمل 12 شخصا، إضافة إلى طاقمها المكون من 3 أفراد، كما يمكنها الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، وقطع 400 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا