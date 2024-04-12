القوات الخاصة الروسية تستخدم عربات "باغي" الخفيفة المزودة برشاش رباعي المواسير (فيديو)

تزداد باضطراد القدرة النارية لعربات "باغي" العسكرية الروسية الخفيفة.

وقد نشرت قناة تليغرام "فويني أوسفيدوميتيل" صورة لعربة "سارمات - 2" المزودة بأسلحة غريبة.

وأفادت القناة بأن عربة "باغي" القابلة للحركة السريعة والمناورة من طراز "سارمات" تم تسليحها برشاش ГШГ-7.62 الدوار الرباعي المواسير الذي تستخدمه المروحيات الحربية الروسية.

ويقوم عمل هذا الرشاش على كتلة دوارة للمواسير وطاقة غازات البارود التي تشغلها. ويمكن أن يشكل هذا الرشاش القوي ستارا من النار إذا اقتضى الأمر. وتتراوح سرعة رميه بين 3500 و6000 طلقة في الدقيقة.

يصل وزن الرشاش 19 كيلوغراما، المدى الأقصى للرماية كيلومتر واحد. واستخدم هذا النوع من الرشاشات في مروحيات "كا-29" بعد تركيبه تحت الجناحين الجانبيين.

وتبلغ سرعة العربة 130 كلم/ساعة، مدى عملها 700 كلم، ويمكن أن تحمل العربة حتى 2000 من الحمولة، بما في ذلك 600 كيلوغرام من الحمولة المفيدة. وتتسع العربة لـ3 جنود مسلحين. كما يمكن حملها من قبل طائرة النقل داخليا وخارجيا، ويمكن تسليحها إلى جانب الرشاش المذكور بمنظومة "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا