الدفاع الروسية تكشف عن روبوت مقاتل مجنزر جديد

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض المواصفات التقنية التكتيكية لروبوت "كورير" المجنزر المقاتل الروسي الذي تمت تجربته مؤخرا في محور "أفدييفكا" العملياتي.

وأفادت قناة تليغرام Colonelcassad بأن الدرون البري المجنزر "كورير" يزن 250 كيلوغراما. وأبعاده ليست كبيرة، حيث يصل طوله 1400 ملم، عرضه 1200 ملم، ارتفاعه 580 ملم، سرعته القصوى حتى 35 كلم/ساعة، فترة العمل من 12 إلى 72 ساعة، مسافة التحكم فيه حتى 10 كيلومترات.

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وقد يسلح الروبوت المقاتل بأسلحة مختلفة. وعلى سبيل المثال استخدم الروبوت أثناء المعارك في محور "أفدييفكا" قاذفات القنابل عيار 30 ملم من طراز АГС-17 مع مخزون الذخائر 150 طلقة. وهناك نموذج آخر استخدم رشاش عيار 12.7 ملم من طراز "أوتيوس" مع الذخائر بعدد 250 طلقة.

وقد يصبح مثل هذا الروبوت المجنزر قاتلا حقيقيا لدبابات "أبرامز" و"ليوبارد – 2" و"تي – 64 بي في" وغيرها، وذلك في حال استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، كما يمكن تحويل تلك الروبوتات إلى معدات حاملة لأجهزة الحرب الإلكترونية أو معدات زرع الألغام.

ويدل كل ذلك على أن مثل هذه المعدات الروبوتية ستظهر أكثر فأكثر في ساحات القتال، وسنرى قريبا الروبوتات المتوسطة والثقيلة الوزن إلى جانب الروبوتات المقاتلة الخفيفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا