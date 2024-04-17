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خبيرة مناخ: فيضانات مقاطعة أورينبورغ كانت الأعنف في 80 عاما

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خبيرة مناخ: فيضانات مقاطعة أورينبورغ كانت الأعنف في 80 عاما
Sputnik
مدينة أورسك، مقاطعة أورينبورغ، روسيا
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أشارت نائبة رئيس قسم الهيدرولوجيا بكلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية ناتاليا فرولوفا إلى أن الفيضانات التي تشهدها مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا، كانت الأعنف من نوعها في 80 عاما.

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وقالت إن بين أسباب هذا الفيضان درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في المنطقة أواخر مارس الماضي ومطلع أبريل الجاري.

وأضافت: "بدأ ذوبان الثلوج بسرعة كبيرة وهطلت أمطار غزيرة مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق ومفاجئ لمنسوب المياه في نهر الأورال".

وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى انهيار سد ترابي عند مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ في 5 أبريل الجاري.

وأعقب ذلك إلى غمر المياه مناطق متفرقة من المدينة وتوجه المياه نحو مدينة أورينبورغ، التي فاض فيها هي الأخرى نهر الأورال.

وبدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المنكوبة إلى مراكز الإيواء، ووجه الرئيس فلاديمير بوتين بتعويض المتضررين بترميم المنازل القابلة لإعادة التأهيل، وشراء منازل جديدة لأصحاب البيوت المنهارة، إضافة إلى معونات عينية ومالية، وتعويضات مالية عن الممتلكات.

وأعلنت السلطات في مدينتي أورينبورغ وأورسك بدء انحسار مياه الفيضان، وأن آثار الدمار التي خلفها الفيضان لن تتم إزالتها بالكامل قبل شهر.

المصدر: نوفوستي

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