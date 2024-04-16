فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم (فيديو)

أفادت إدارة قرية إيليك بمقاطعة أورينبورغ الروسية جنوب البلاد بارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال عند القرية إلى 913 سم، متجاوزا المستوى الخطير بنسبة 23 سم.

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وكتبت إدارة القرية على "تلغرام": "حتى الساعة 08:00 من 16 أبريل الجاري بلغ منسوب المياه في نهر الأورال عند قرية إيليك 913 سم بزيادة زائد 5 سم، فيما المستوى الخطير لمنسوب المياه 890 سم".

وأعلنت بلدية مدينة أورينبورغ عاصمة المقاطعة أن منسوب المياه في نهر الأورال عند المدينة انخفض بنسبة 26 سم خلال اليوم الماضي إلى 1143 سم.

وفي مقاطعة تيومين الواقعة جنوب غرب سيبيريا دعت الحكومة سكان مدينة إيشيم للنزوح إلى مراكز الإيواء بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه في نهر إيشيم.

وكتبت الحكومة في صفحتها على "تلغرام" أن منسوب المياه في النهر بالقرب من قرية إيليينكا بلغ 808 سم، محذرة من استمرار ارتفاعه.

وفي مقاطعة كورغان جنوب غرب سيبيريا ارتفع منسوب المياه في نهر توبول عند مدينة كورغان بنسبة 111 سم خلال الساعات الـ24 الأخيرة وبلغ 742 سم وتم في المدينة إغلاق طريق سريع وإعلان حالة الطوارئ البيئية.

المصدر: نوفوستي + تاس