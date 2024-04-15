فيضانات جنوب روسيا.. حاكم مقاطعة كورغان يهيب بالسكان النزوح إلى مراكز الإيواء (فيديو)

أهاب فاديم شومكوف حاكم مقاطعة كورغان جنوب غرب سيبيريا وسط روسيا بسكان الضفة اليمنى ومناطق الضفة اليسرى لنهر توبول في مدينة كورغان بمغادرة منازلهم، تفاديا لمياه الفيضان.

إقرأ المزيد

وكتب شومكوف في صفحته على "تلغرام": "نهيب بسكان المناطق التي تداهمها مياه الفيضان بالأحياء السكنية في الضفة الينمى لنهر توبول والمنازل الصيفية وأحياء المدينة التي تقع قبل السد على الضفة اليسرى للنهر بالمغادرة والتوجه إلى مراكز الإيواء والتقيد بتعليمات رجال الطوارئ".

وأضاف: "نظرا لحجم المياه على طول نهر توبول هناك تهديد خطير ليس فقط من الفيضانات، بل وقطع الطرق وإغراق القرى الصيفية الواقعة في المناطق المنخفضة على الضفة اليمنى للنهر والأحياء الواقعة في الضفة اليمنى، بالإضافة إلى القرى الصيفية الواقعة على الضفة اليسرى قبل السد".

المصدر: نوفوستي + تاس