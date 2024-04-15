فيضانات جنوب روسيا.. انحسار المياه عن أورينبورغ وارتفاعها في كورغان (فيديو)

أعلنت سلطات مقاطعة كورغان جنوب غرب سيبيريا وسط روسيا ارتفاع منسوب المياه في نهر توبول عند مدينة كورغان بنسبة 140 سم إلى 631 سم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكتبت على "تلغرام" أن منسوب المياه في نهر بارابا المحلي بلغ 256 سم، أي ارتفع بنسبة 30 سم خلال 4 ساعات.

وفي وقت سابق أفادت السلطات المحلية بارتفاع منسوب المياه في نهر توبول بالقرب من كورغان إلى 596 سم في الساعة 0:00 يوم 15 أبريل وإعلان حالة الطوارئ في المقاطعة.

وفي مقاطعة تومسك الواقعة وسط سيبيريا لا تزال المياه تغمر نحو 140 منزلا في ضواحي مدينة تومسك وأجزاء من الطرق السريعة وتم إجلاء 84 شخصا بمن فيهم 8 أطفال.

من جهتها تشهد مقاطعة أورينبورغ جنوب الأورال جنوب وسط روسيا انحسارا تدريبيجا لمياه الفيضان.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن منسوب المياه في نهر الأورال عند مدينة أورينبورغ انخفض إلى 1169 سم، وعند مدينة أورسك إلى 620 سم.

المصدر: نوفوستي